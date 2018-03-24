Российские керлингистки вышли в полуфинал чемпионата мира

ТАСС, 24 марта. Женская сборная России по керлингу со счетом 7:3 обыграла команду Чехии в квалификационном матче за выход в полуфинал чемпионата мира. Мировое первенство проходит в канадском городе Норт-Бей.

За сборную России выступали Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина и Юлия Гузиёва. В другом матче за выход в полуфинал сборная США одержала победу над командой Южной Кореи (10:3).

На предварительной стадии чемпионата мира выступали 13 сборных. По итогам однокругового турнира в полуфинал напрямую вышли команды Канады и Швеции (первое и второе место), третьими стали американки. Сборная России заняла четвертое место, команда Чехии - пятое, сборная Южной Кореи - шестое.

В полуфинале турнира сборная России сыграет с командой Швеции, встреча начнется в субботу в 21:00 мск. Матч за третье место и финал состоятся 25 марта.