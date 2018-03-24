Футболист Мусса Думбия намерен покинуть "Ростов"

ТАСС, 24 марта. Малийский полузащитник российского футбольного клуба "Ростов" Мусса Думбия намерен покинуть команду. Слова Думбии приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Footmail.com.

"Руководство клуба хочет, чтобы я остался и продлил контракт, но я отказался, так как хочу попробовать себя в другой команде, - сказал 23-летний футболист. - После этого они отстранили меня, а я в свою очередь не захотел тренироваться с дублем".

Мусса Думбия выступает за "Ростов" с 2014 года, в 2017-м он на правах аренды играл за тульский "Арсенал". В текущем сезоне он провел за "Ростов" 18 матчей в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.