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Футболист Мусса Думбия намерен покинуть "Ростов"

Спорт
24 марта, 19:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Игрок не хочет тренироваться в дубле команды

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ТАСС, 24 марта. Малийский полузащитник российского футбольного клуба "Ростов" Мусса Думбия намерен покинуть команду. Слова Думбии приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Footmail.com.

"Руководство клуба хочет, чтобы я остался и продлил контракт, но я отказался, так как хочу попробовать себя в другой команде, - сказал 23-летний футболист. - После этого они отстранили меня, а я в свою очередь не захотел тренироваться с дублем".

Мусса Думбия выступает за "Ростов" с 2014 года, в 2017-м он на правах аренды играл за тульский "Арсенал". В текущем сезоне он провел за "Ростов" 18 матчей в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.

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