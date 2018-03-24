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ЦСКА победил "Йокерит" и вышел в 1/2 финала плей-офф КХЛ

Спорт
24 марта, 19:33 дата обновления: 24 марта, 20:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу армейцев, которые сыграют в финале Западной конференции с санкт-петербургским СКА

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Хоккеисты ЦСКА

Хоккеисты ЦСКА

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 24 марта. Московский ЦСКА одержал победу над хельсинкским "Йокеритом" со счетом 4:3 в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в следующую стадию турнира. Встреча прошла в Финляндии.

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В составе победителей шайбы забросили Андрей Кузьменко (13-я минута), Михаил Григоренко (21), Кирилл Петров (28) и Сергей Андронов (33). В составе хозяев отличились Томми Хухтала (18), Эли Толванен (19) и Джон Норман (24).

Нападающий ЦСКА Иван Телегин провел свой 200-й матч в КХЛ, он выступал в игре с "Йокеритом" в третьем звене и не отметился результативными действиями. Его одноклубник нападающий Александр Попов также провел юбилейную (100-ю) игру в лиге, отметившись в матче голевой передачей на Петрова.

Хоккеисты ЦСКА гарантировали себе бронзовые медали чемпионата России. Бронза турнира, согласно регламенту, достается проигравшей в полуфинальной серии команде в зависимости от положения по итогам регулярного чемпионата. ЦСКА в регулярном чемпионате текущего сезона стал вторым, СКА занял первое место.

Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу ЦСКА, который сыграет в финале Западной конференции с санкт-петербургским СКА. Первая игра состоится 29 марта в Санкт-Петербурге.

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