Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фигуристы Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд по сумме программ в танцах на льду

Спорт
24 марта, 20:23 дата обновления: 24 марта, 20:49 UTC+3

Французский дуэт выиграл золотые медали чемпионата мира в Милане, второе место заняли американцы Мэдисон Хаббел и Захари Донохью, третье - канадцы Кейтлин Уивер и Эндрю Поже

Поделиться
Материал из 1 страницы
Гийом Сизерон и Габриэла Пападакис

Гийом Сизерон и Габриэла Пападакис

© EPA-EFE/ROBERTO BREGANI

МИЛАН /Италия/, 24 марта. /ТАСС/. Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон завоевали золото чемпионата мира в Милане в соревновании танцевальных дуэтов. По сумме короткого и произвольного танца спортсмены получили 207,20 балла, что является новым мировым рекордом.

За произвольный танец французские спортсмены получили 123,47 балла, что на 12 сотых балла выше предыдущего рекорда, который также принадлежал Пападакис и Сизерону и был установлен на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Ранее в ходе мирового первенства французы также установили мировой рекорд в коротком танце (83,73), что позволило им установить мировой рекорд по сумме баллов (207,20). Предыдущими мировыми рекордсменами по сумме баллов за короткий и произвольный танец были канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир (206,07), которые не принимали участие в чемпионате мира 2018 года.

Смотрите также

Колобков: ничего страшного в поражении фигуристки Загитовой на чемпионате мира нет

Встреча олимпийцев в Кремле зарядила энергией фигуриста Коляду перед чемпионатом мира

Российский фигурист Коляда завоевал бронзу на чемпионате мира в Милане

Канадская фигуристка Осмонд завоевала золото ЧМ, Загитова - пятая

Второе место на чемпионате мира заняли американцы Мэдисон Хаббел и Захари Донохью (196,64), третье - канадцы Кейтлин Уивер и Эндрю Поже (192,35). Российский дуэт Александры Степановой и Ивана Букина стал седьмым (184,01), российская пара в составе Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро показала восьмой результат (180,42). Таким образом, сборная России не смогла завоевать максимальную квоту на следующий чемпионат мира в танцах на льду (для обеспечения максимальной квоты сумма мест двух лучших дуэтов на текущем турнире не должна превышать 13), ранее российская национальная команда была обеспечена максимальным количеством квот в мужском и женском одиночном катании, а также в парном катании.

Пападакис и Сизерон выступают вместе с 2008 года, с 2013 года они начали соревноваться во взрослом катании. На Олимпиаде-2018 пара завоевала серебряные медали, в их активе три золотые и одна серебряная награды чемпионатов мира, а также четыре золота чемпионатов Европы. В 2017 году французы стали победителями Финала Гран-при.

Состязаниями танцевальных дуэтов завершилась соревновательная программа чемпионата мира в Милане, 25 марта в рамках первенства состоятся показательные выступления. Следующий чемпионат мира пройдет в марте 2019 года в японской Сайтаме.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ по фигурному катанию-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Скрипаль просил у Путина разрешения вернуться в Россию
2
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
3
Bloomberg: Трамп решил выслать десятки российских дипломатов из США из-за дела Скрипаля
4
История усов Павла Грудинина: что случилось на самом деле
5
Посольство РФ: реакция британской лаборатории говорит о разработке там отравляющих веществ
6
Пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг публикации о том, что тот сбрил усы
7
В России на всех стратегических направлениях созданы группировки носителей крылатых ракет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама