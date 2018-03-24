Фигуристы Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд по сумме программ в танцах на льду

МИЛАН /Италия/, 24 марта. /ТАСС/. Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон завоевали золото чемпионата мира в Милане в соревновании танцевальных дуэтов. По сумме короткого и произвольного танца спортсмены получили 207,20 балла, что является новым мировым рекордом.

За произвольный танец французские спортсмены получили 123,47 балла, что на 12 сотых балла выше предыдущего рекорда, который также принадлежал Пападакис и Сизерону и был установлен на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Ранее в ходе мирового первенства французы также установили мировой рекорд в коротком танце (83,73), что позволило им установить мировой рекорд по сумме баллов (207,20). Предыдущими мировыми рекордсменами по сумме баллов за короткий и произвольный танец были канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир (206,07), которые не принимали участие в чемпионате мира 2018 года.

Второе место на чемпионате мира заняли американцы Мэдисон Хаббел и Захари Донохью (196,64), третье - канадцы Кейтлин Уивер и Эндрю Поже (192,35). Российский дуэт Александры Степановой и Ивана Букина стал седьмым (184,01), российская пара в составе Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро показала восьмой результат (180,42). Таким образом, сборная России не смогла завоевать максимальную квоту на следующий чемпионат мира в танцах на льду (для обеспечения максимальной квоты сумма мест двух лучших дуэтов на текущем турнире не должна превышать 13), ранее российская национальная команда была обеспечена максимальным количеством квот в мужском и женском одиночном катании, а также в парном катании.

Пападакис и Сизерон выступают вместе с 2008 года, с 2013 года они начали соревноваться во взрослом катании. На Олимпиаде-2018 пара завоевала серебряные медали, в их активе три золотые и одна серебряная награды чемпионатов мира, а также четыре золота чемпионатов Европы. В 2017 году французы стали победителями Финала Гран-при.

Состязаниями танцевальных дуэтов завершилась соревновательная программа чемпионата мира в Милане, 25 марта в рамках первенства состоятся показательные выступления. Следующий чемпионат мира пройдет в марте 2019 года в японской Сайтаме.