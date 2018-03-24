Российский шахматист Наер сыграл вничью с Войташеком в седьмом туре чемпионата Европы

ТАСС, 24 марта. Россиянин Евгений Наер белыми фигурами сыграл вничью с поляком Радославом Войташеком в партии седьмого тура чемпионата Европы по шахматам, который проходит в грузинском Батуми.

Россиянин Санан Сюгиров черными фигурами сыграл вничью с израильтянином Тамиром Набати, Эрнесто Инаркиев из России черными уступил англичанину Гавейну Джонсу. Российский гроссмейстер Дмитрий Яковенко, имеющий наивысший рейтинг среди всех участников (2746 пунктов), черными фигурами сыграл вничью с азербайджанцем Гадиром Гусейновым.

В турнирной таблице единолично лидирует Джонс, набравший 6 очков. Второе место занимает Набати (5,5 очка), третьим по дополнительным показателям идет Наер (5,5 очка).

Всего в турнире принимают участие 302 спортсмена. По итогам чемпионата Европы 23 лучших шахматиста получат право выступить в Кубке мира в следующем сезоне.

Чемпионат Европы по шахматам в Батуми завершится 28 марта.