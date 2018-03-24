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Российский шахматист Наер сыграл вничью с Войташеком в седьмом туре чемпионата Европы

Спорт
24 марта, 20:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Другой россиянин Санан Сюгиров черными фигурами сыграл вничью с израильтянином Тамиром Набати

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ТАСС, 24 марта. Россиянин Евгений Наер белыми фигурами сыграл вничью с поляком Радославом Войташеком в партии седьмого тура чемпионата Европы по шахматам, который проходит в грузинском Батуми.

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Россиянин Санан Сюгиров черными фигурами сыграл вничью с израильтянином Тамиром Набати, Эрнесто Инаркиев из России черными уступил англичанину Гавейну Джонсу. Российский гроссмейстер Дмитрий Яковенко, имеющий наивысший рейтинг среди всех участников (2746 пунктов), черными фигурами сыграл вничью с азербайджанцем Гадиром Гусейновым.

В турнирной таблице единолично лидирует Джонс, набравший 6 очков. Второе место занимает Набати (5,5 очка), третьим по дополнительным показателям идет Наер (5,5 очка).

Всего в турнире принимают участие 302 спортсмена. По итогам чемпионата Европы 23 лучших шахматиста получат право выступить в Кубке мира в следующем сезоне.

Чемпионат Европы по шахматам в Батуми завершится 28 марта.

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