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Фигуристы Степанова и Букин отдали все силы на ЧМ, но выступили ниже ожиданий

Спорт
24 марта, 20:49 UTC+3 МИЛАН /Италия/ 24, марта. /ТАСС

Спортсмены отметили поддержку близких людей и во время прокатов, и дома - до старта чемпионата мира

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Александра Степанова и Иван Букин

Александра Степанова и Иван Букин

© EPA-EFE/ROBERTO BREGANI

МИЛАН /Италия/, 24 марта. /ТАСС/. Российская танцевальная пара фигуристов Александра Степанова и Иван Букин, ставшие седьмыми по итогам чемпионата мира в Милане, отдали в произвольной программе все силы, но оценки пока все равно не соответствуют их ожиданиям. Об этом спортсмены рассказали журналистам после выступления.

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Александра Степанова и Иван Букин по сумме двух программ набрали 184,01 балла. Победили французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые установили мировой рекорд - 207,20 балла. Второе место заняли американцы Мэдисон Хаббел и Захари Донохью (196,64), третье - канадцы Кейтлин Уивер и Эндрю Поже (192,35).

"Сегодня нам было эмоционально тяжело, шла внутренняя борьба между желанием чисто откатать и выдать эмоции, все- таки это прокат в завершении очень непростого сезона. Нам хотелось, чтобы нас наконец оценили, - рассказал Букин. - Мы все-таки получили лучший результат в сезоне, но хотелось большего - бороться, выступать, биться в конкуренции".

"Тяжело, когда ты опустошаешься, выжимаешь себя до конца, а выходит - не доработал. Конечно, это расстраивает", - отметила Степанова.

Спортсмены отметили поддержку близких людей и во время прокатов, и дома - до старта чемпионата мира. "Здесь посреди программы раздался крик "давай", это мой папа - он всегда мне кричит, когда я выступаю, это безумно мне помогает, открывается второе дыхание. Ирина Владимировна [Жук, тренер спортсменки] тоже может посреди программы закричать - ты как будто отдохнул и дальше поехал! Наверное, действительно с этим криком тебе передается энергетика человека, который тебя искренне поддерживает", - рассказала Степанова.

Дуэт не получил приглашения на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, для Степановой и Букина чемпионат мира в Милане стал главным стартом сезона.

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