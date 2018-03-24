Тренер: выступление на ЧМ было волнительным для Степановой и Букина из-за недопуска на ОИ

МИЛАН /Италия/, 24 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Участие в чемпионате мира по фигурному катанию в Милане стало особенно волнительным для российской танцевальной пары Александры Степановой и Ивана Букина из- за недопуска к участию в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС рассказала тренер спортсменов Ирина Жук.

Александра Степанова и Иван Букин заняли седьмое место, по сумме двух программ набрав 184,01 балла. Победили французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые установили мировой рекорд - 207,20 балла. Второе место заняли американцы Мэдисон Хаббел и Захари Донохью (196,64), третье - канадцы Кейтлин Уивер и Эндрю Поже (192,35).

"Психологически очень трудно готовить к чемпионату мира пару, которую еще пару месяцев назад без объяснения причин лишили права выступить на главном старте четырехлетия - Олимпийских играх. Это наши дети, мы работаем вместе уже 11 лет, - рассказала Жук. - Но сегодня они катались воздушно, плели кружева на льду! Собрались и сделали все, что могли на данный момент".

Жук уверена, что рано или поздно спортсмены смогут бороться с соперниками топ-уровня. "Сложно пробить эту стену, но мы ее пробьем - они могут бороться с топовыми спортсменами и будут это делать. Они очень нравятся людям, у них есть свое лицо, каждый сезон мы придумываем новые элементы. Наверное, надо еще подождать", - отметила тренер.

Степанова и Букин не получили приглашения на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, для них чемпионат мира в Милане стал главным стартом сезона.