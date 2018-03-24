Марокканцам рассказали о подготовке российских городов к чемпионату мира по футболу

РАБАТ, 24 марта. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Пресс-конференция в рамках программы мероприятий под названием "Гостеприимная Россия" состоялась в Рабате. На пресс-конференции журналисты и общественные деятели Марокко узнали о подготовке ряда российских городов к предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 года, особенностях национальной русской кухни и богатом историческом наследии РФ.

От России участниками пресс-конференции стали представители Калининградской и Воронежской областей, города Москвы, а также Российского футбольного союза.

"Друзья, приезжайте к нам в гости", - с такими словами обратилась к марокканцам председатель Комитета по индустрии гостеприимства организации "Деловая Россия", член рабочей группы по организации проведения чемпионата мира по футболу 2018 года Елена Кривенкова.

Она рассказала о масштабных приготовлениях, которые в настоящее время ведутся в российских городах, где состоятся матчи турнира, а также о характеристиках стадионов.

В Москве места хватит всем

Начальник Управления гостиничного хозяйства Департамента спорта и туризма города Москвы Алексей Тихненко со своей стороны рассказал марокканцам, что "в столице России в дни проведения чемпионата ожидается приезд около 1 млн болельщиков".

"В гостиницах места хватит всем", - заверил он, выразив надежду на то, что число марокканских туристов, приезжающих в Москву, станет выше.

По словам Тихненко, к мировому первенству улучшена транспортная инфраструктура и туристская навигация столицы РФ. Он также рассказал о наиболее известных и популярных достопримечательностях Москвы, которые должны заинтересовать марокканцев, среди которых Красная площадь, парк "Зарядье", Кремль и его музеи, Третьяковская галерея и другие.

С подробной презентацией, включавшей демонстрацию фотографий и рассказ о знаменитых культурных объектах и фестивалях, выступила руководитель Департамента предпринимательства и торговли Воронежской области Галина Абричкина. На время чемпионата мира именно Воронеж станет местом расположения тренировочной базы для сборной Марокко.

"Мы радушно открываем двери для болельщиков и членов сборной Марокко. И мы уверены, что марокканцы полюбят наш город", - отметила Абричкина.

Марокканцы сыграют на чемпионате мира впервые за 20 лет

Марокканская пресса, туристические компании и другие заинтересованные стороны проявили большой интерес к российской презентации, что вполне объяснимо. Сборная Марокко по футболу впервые с 1998 года пробилась в финальную стадию мирового первенства, что местные эксперты и болельщики расценили как значительный успех.

На групповой стадии турнира марокканцы сыграют с командами Ирана (15 июня, Санкт-Петербург), Португалии (20 июня, Москва) и Испании (25 июня, Калининград).

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Игры первенства примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.