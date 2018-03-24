Дату выборной конференции ФФККР определит исполком организации в апреле

МИЛАН /Италия/, 24 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Дата отчетно-выборной конференции Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) будет определена в апреле. Об этом ТАСС заявил президент ФФККР Александр Горшков.

"Дату выборной конференции определит исполком Федерации фигурного катания на коньках России, который пройдет в первой половине апреля. Он определит дату и повестку конференции", - сказал Горшков.

Горшков возглавляет ФФККР с 2010 года, до него президентом организации в период с 1992 по 2010 годы был Валентин Писеев.