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Дату выборной конференции ФФККР определит исполком организации в апреле

Спорт
24 марта, 21:25 UTC+3 МИЛАН /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков уточнил, что это будет начало месяца

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков

© Станислав Красильников/ТАСС

МИЛАН /Италия/, 24 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Дата отчетно-выборной конференции Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) будет определена в апреле. Об этом ТАСС заявил президент ФФККР Александр Горшков.

"Дату выборной конференции определит исполком Федерации фигурного катания на коньках России, который пройдет в первой половине апреля. Он определит дату и повестку конференции", - сказал Горшков.

Горшков возглавляет ФФККР с 2010 года, до него президентом организации в период с 1992 по 2010 годы был Валентин Писеев.

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