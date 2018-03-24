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Матчи отбора молодежного ЧМ по гандболу отменены из-за срыва игры Сербия - Косово

Спорт
24 марта, 21:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Встреча между командами не состоялась из-за протестов болельщиков, призывавших отменить игру, а также неспособности властей Сербии обеспечить безопасность проведения матча

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ТАСС, 24 марта. Встречи пятой группы отборочного турнира женского молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет) были отменены после того, как было сорвано проведение матча между сборными Сербии и Косова. Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации гандбола (EHF).

В пятой группе выступают команды Сербии, Косова, Норвегии и Словакии, матчи проходят в Сербии. Как отмечается в заявлении EHF, встреча между командами Сербии и Косова не состоялась из-за протестов болельщиков, призывавших отменить игру, а также неспособности властей Сербии обеспечить безопасность проведения матча.

В первый день турнира 23 марта была проведена лишь одна игра между сборными Норвегии и Словакии (32:32), которая прошла при пустых трибунах.

"EHF объявила о решении исключить молодежную сборную Сербии от участия в турнире из-за неспособности организовать этот матч", - говорится в заявлении EHF.

Дата и время начала перенесенных матчей будут названы позднее.

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