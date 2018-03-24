Карякин лидирует на турнире претендентов после 12 туров

ТАСС, 24 марта. Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами одержал победу над американцем Фабиано Каруаной в партии 12-го тура турнира претендентов, который проходит в Берлине в здании выставочного центра "Кюльхаус". Призовой фонд соревнований составляет €420 тыс.

В другой партии китаец Дин Лижэнь обыграл черными фигурами азербайджанца Шахрияра Мамедьярова. Встречи Александр Грищук (Россия) - Левон Аронян (Армения) и Владимир Крамник (Россия) - Уэсли Со (США) завершились вничью.

В турнирной таблице больше всех очков после 12 туров набрали Карякин и Каруана (по 7), россиянин лидирует за счет преимущества в личных встречах (ничья и победа). Далее идут Мамедьяров, Дин Лижэнь и Грищук (по 6,5), Крамник (5,5), Со, Аронян (по 4). Следующий тур пройдет 26 марта.

В Берлине участники играют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем - количество побед и коэффициент Зоннеборна - Бергера, равный сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью.

Если все эти показатели окажутся равными, то 28 марта пройдет тай-брейк. Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Предыдущий турнир претендентов, который прошел в 2016 году в Москве, выиграл Карякин.