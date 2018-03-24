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Бестемьянова: фигуристы Степанова и Букин получили несправедливые оценки на ЧМ в Милане

Спорт
24 марта, 21:55 UTC+3 МИЛАН /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Россияне по сумме двух программ набрали 184,01 балла, заняв итоговое седьмое место

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Александра Степанова и Иван Букин

Александра Степанова и Иван Букин

© EPA-EFE/ROBERTO BREGANI

МИЛАН /Италия/, 24 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский танцевальный дуэт в составе Александры Степановой и Ивана Букина показал прекрасный прокат на чемпионате мира в Милане, с которым мог бороться за бронзу, но судьи выставили за него несправедливые оценки.

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Таким мнением с ТАСС в телефонном разговоре поделилась олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду в паре Андреем Букиным Наталья Бестемьянова.

Александра Степанова и Иван Букин по сумме двух программ набрали 184,01 балла, заняв итоговое седьмое место. Российская пара в составе Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро показала восьмой результат (180,42).

Победителями стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые установили мировой рекорд - 207,20 балла. Второе место заняли американцы Мэдисон Хаббел и Захари Донохью (196,64), третье - канадцы Кейтлин Уивер и Эндрю Поже (192,35).

"Катались они [Степанова и Букин] очень хорошо, но оценки получили несправедливые. С таким прокатом они могли бороться за третье место, но у них не было никакого подспорья, никаких ресурсов, которыми пользуются другие спортсмены, и это грустная история. Мне, например, непонятно, как канадский дуэт (Поль Пуарье и Пайпер Гиллес - прим. ТАСС) пропустили вперед. А результаты на этом чемпионате мира - задел на ближайшие четыре года", - подчеркнула Бестемьянова.

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