Бестемьянова: фигуристы Степанова и Букин получили несправедливые оценки на ЧМ в Милане

МИЛАН /Италия/, 24 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский танцевальный дуэт в составе Александры Степановой и Ивана Букина показал прекрасный прокат на чемпионате мира в Милане, с которым мог бороться за бронзу, но судьи выставили за него несправедливые оценки.

Таким мнением с ТАСС в телефонном разговоре поделилась олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду в паре Андреем Букиным Наталья Бестемьянова.

Александра Степанова и Иван Букин по сумме двух программ набрали 184,01 балла, заняв итоговое седьмое место. Российская пара в составе Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро показала восьмой результат (180,42).

Победителями стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые установили мировой рекорд - 207,20 балла. Второе место заняли американцы Мэдисон Хаббел и Захари Донохью (196,64), третье - канадцы Кейтлин Уивер и Эндрю Поже (192,35).

"Катались они [Степанова и Букин] очень хорошо, но оценки получили несправедливые. С таким прокатом они могли бороться за третье место, но у них не было никакого подспорья, никаких ресурсов, которыми пользуются другие спортсмены, и это грустная история. Мне, например, непонятно, как канадский дуэт (Поль Пуарье и Пайпер Гиллес - прим. ТАСС) пропустили вперед. А результаты на этом чемпионате мира - задел на ближайшие четыре года", - подчеркнула Бестемьянова.