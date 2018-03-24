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Сборная Чили по футболу победила команду Швеции в товарищеском матче

Спорт
24 марта, 22:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу чилийской команды

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ТАСС, 24 марта. Сборная Чили со счетом 2:1 одержала победу над командой Швеции в товарищеском футбольном матче. Встреча прошла на стадионе "Френдс-арена" в Стокгольме.

В составе победителей отличились Артуро Видаль (22-я минута) и Маркос Боладос, забивший победный гол в компенсированное ко второму тайму время, у шведов голом отметился Ола Тойвонен (23). Шведский полузащитник "Краснодара" Виктор Классон отдал голевую передачу.

Сборная Швеции на чемпионате мира 2018 года сыграет в группе F с командами Южной Кореи (18 июня, Нижний Новгород), Германии (23 июня, Сочи) и Мексики (27 июня, Екатеринбург). Чилийцы заняли шестое место в отборочном турнире и не вышли на чемпионат мира.

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