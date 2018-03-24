Сборная Чили по футболу победила команду Швеции в товарищеском матче

ТАСС, 24 марта. Сборная Чили со счетом 2:1 одержала победу над командой Швеции в товарищеском футбольном матче. Встреча прошла на стадионе "Френдс-арена" в Стокгольме.

В составе победителей отличились Артуро Видаль (22-я минута) и Маркос Боладос, забивший победный гол в компенсированное ко второму тайму время, у шведов голом отметился Ола Тойвонен (23). Шведский полузащитник "Краснодара" Виктор Классон отдал голевую передачу.

Сборная Швеции на чемпионате мира 2018 года сыграет в группе F с командами Южной Кореи (18 июня, Нижний Новгород), Германии (23 июня, Сочи) и Мексики (27 июня, Екатеринбург). Чилийцы заняли шестое место в отборочном турнире и не вышли на чемпионат мира.