Футболист "Спартака" Ананидзе получил травму в матче за национальную сборную Грузии

ТАСС, 24 марта. Грузинский полузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе получил травму колена в товарищеском матче между сборными Грузии и Литвы. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Ананидзе вышел в стартовом составе, но уже на 5-й минуте был заменен из-за повреждения. На данный момент он проходит медобследование, о его результатах будет сообщено позднее.

В текущем сезоне 25-летний Ананидзе провел за "Спартак" в общей сложности 175 минут в чемпионате России. В матче 11-го тура против махачкалинского "Анжи" футболист получил повреждение левого голеностопа, в результате он пропустил больше пяти месяцев. Полузащитник вернулся на поле 4 марта во встрече против московского "Локомотива" (0:0), выйдя на замену на 78-й минуте.

За сборную Грузии Ананидзе провел 36 матчей, в которых забил шесть голов.

Товарищеская встреча Грузия - Литва состоялась в Тбилиси и завершилась победой хозяев со счетом 4:0.