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Эфиопка Кебеде установила мировой рекорд в полумарафоне на чемпионате мира

Спорт
24 марта, 23:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Спортсменка преодолела дистанцию за 1 час 6 минут 11 секунд

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ТАСС, 24 марта. Легкоатлетка Нетсанет Гудете Кебеде из Эфиопии установила мировой рекорд в полумарафоне на 21 км 97,5 м на чемпионате мира в Валенсии.

Спортсменка преодолела дистанцию за 1 час 6 минут 11 секунд, серебро завоевала кенийка Джойсилин Джепкосгеи (1:06.54), третьей стала ее соотечественница Паулин Кавеке Камулу (1:06.56).

Предыдущий рекорд принадлежал Лорне Киплагат из Нидерландов (1:06.25), который спортсменка установила в 2007 году.

Следующий чемпионат мира по полумарафону пройдет в польской Гдыне в 2020 году.

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