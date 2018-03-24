Эфиопка Кебеде установила мировой рекорд в полумарафоне на чемпионате мира

ТАСС, 24 марта. Легкоатлетка Нетсанет Гудете Кебеде из Эфиопии установила мировой рекорд в полумарафоне на 21 км 97,5 м на чемпионате мира в Валенсии.

Спортсменка преодолела дистанцию за 1 час 6 минут 11 секунд, серебро завоевала кенийка Джойсилин Джепкосгеи (1:06.54), третьей стала ее соотечественница Паулин Кавеке Камулу (1:06.56).

Предыдущий рекорд принадлежал Лорне Киплагат из Нидерландов (1:06.25), который спортсменка установила в 2007 году.

Следующий чемпионат мира по полумарафону пройдет в польской Гдыне в 2020 году.