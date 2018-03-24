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Женская сборная России проиграла команде Швеции в полуфинале чемпионата мира по керлингу

Спорт
24 марта, 23:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

В матче за бронзу россиянки сыграют с проигравшими в матче Канада - США

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Виктория Моисеева

Виктория Моисеева

© EPA-EFE/JAVIER ETXEZARRETA

ТАСС, 24 марта. Женская сборная России по керлингу со счетом 6:7 уступила команде Швеции в полуфинальном матче чемпионата мира, который проходит в канадском городе Норт-Бей.

За сборную России выступали Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина и Юлия Гузиёва, запасной в матче была Анна Сидорова.

В другом полуфинале сыграют команды Канады и США. Матч за третье место и финал состоятся 25 марта.

На предварительной стадии чемпионата мира выступали 13 сборных. По итогам однокругового турнира в полуфинал напрямую вышли команды Канады и Швеции (первое и второе место), третьими стали американки. Сборная России заняла четвертое место, одержав семь побед при пяти поражениях. В квалификационном матче за выход в полуфинал российские керлингистки победили команду Чехии (7:3). 

Женская сборная России по керлингу четыре раза завоевывала медали чемпионатов мира. Три раза подряд российские керлингистки были третьими (2014-2016), на турнире 2017 года сборная России во главе со скипом Анной Сидоровой завоевала серебряные медали, уступив в финале канадкам.

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