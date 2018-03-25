"Колорадо" по буллитам обыграл "Вегас" в матче НХЛ, Варламов отразил 39 бросков

ТАСС, 25 марта. "Колорадо" обыграл "Вегас" со счетом 2:1 по буллитам в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбу забросил Карл Содерберг (14-я минута). Победный буллит на счету Габриэля Ландескога. В составе проигравших отличился Джонатан Маршессо (42).

Российский голкипер Семен Варламов отразил 39 бросков из 40, одержал 23-ю победу в сезоне и был признан лучшим игроком встречи. Российский защитник хозяев Никита Задоров провел на льду 21 минуту 32 секунды, не отметившись результативными действиями.

"Колорадо" занимает шестое место в Западной конфедерации, набрав 90 очков в 75 матчах. "Вегас" расположился на второй строчке с 101 очком в 75 встречах. В следующем матче в ночь на вторник "Колорадо" снова сыграет с "Вегасом", но теперь в гостях.