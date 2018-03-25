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Шайба Тарасенко принесла "Сент-Луису" победу над "Коламбусом" в матче НХЛ

Спорт
25 марта, 4:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 28

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Владимир Тарасенко

Владимир Тарасенко

© AP Photo/Jeff Roberson

ТАСС, 25 марта. "Коламбус" проиграл "Сент-Луису" со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Таким образом, прервалась 10-матчевая победная серия "Коламбуса".

В составе проигравших шайба на счету Кэма Аткинсона (35-я минута). У победителей отличились Александр Стин (4) и Владимир Тарасенко (30).

Российский форвард, который был признан второй звездой встречи, забросил 29-ю шайбу в сезоне, на счету Тарасенко стало 60 (29+31) очков в 73 матчах. Его партнер по команде нападающий Иван Барбашев провел на льду 9 минут 30 секунд и сделал 2 броска, еще один россиянин Никита Сошников пропустил встречу из-за травмы.

В составе "Коламбуса" 20 минут 51 секунду сыграл форвард Артемий Панарин, сделав 5 бросков. Голкипер Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 28.

"Коламбус" занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 89 очков в 76 матчах. "Сент-Луис" расположился на восьмой строчке на Западе с 89 очками в 75 встречах. В следующем матче в ночь на среду "Сент-Луис" дома сыграет с "Сан-Хосе", "Коламбус" в тот же день в гостях встретится с "Эдмонтоном".

Другие результаты игрового дня:

  • "Сан-Хосе" - "Калгари" - 5:1
  • "Айлендерс" - "Чикаго" - 1:3.
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