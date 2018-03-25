Дубль Кузнецова помог "Вашингтону" обыграть "Монреаль" в матче НХЛ

ТАСС, 25 марта. "Монреаль" проиграл "Вашингтону" со счетом 4:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей дубль сделал российский форвард Евгений Кузнецов (12-я и 42-я минуты). Также отличились Том Уилсон (15, 19), Джей Бигл (25) и Ти Джей Оши (45). В составе проигравших шайбы забросили Алекс Гальченюк (9), Шарль Юдон (40, 50) и Джонатан Друэн (59).

Кузнецов провел первую игру после травмы, из-за которой пропустил три последние встречи. Он был признан третьей звездой матча. Всего на его счету 73 (23+50) очка в 72 матчах. Также передачей в этой встречи отметился защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов, у него стало 30 (9+21) очков в 75 матчах. Его партнер по команде Александр Овечкин и форвард "Монреаля" Никита Щербак в этой игре результативными действиями не отметились.

"Вашингтон" занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 95 очков в 75 встречах. "Монреаль" расположился на 13-й строчке с 66 очками в 76 матчах. В следующей игре "Вашингтон" в ночь на вторник в гостях сыграет с "Рейнджерс", "Монреаль" в тот же день примет "Детройт".

В другом матче дня "Нью-Джерси" дома обыграл "Тампу" со счетом 2:1. Передачей отметился российский защитник гостей Михаил Сергачев, на его счету стало 38 (9+29) очков в 73 встречах. Голкипер Андрей Василевский отразил 29 бросков из 31, лидер бомбардирской гонки лиги Никита Кучеров в этой встрече очков не набрал.

"Каролина" в гостях обыграла "Оттаву" со счетом 5:2. Две передачи сделал 22-летний российский форвард американского клуба Валентин Зыков, они стали для него дебютными в НХЛ и он был признан третьей звездой встречи. Всего в этом сезоне нападающий провел 3 матча и набрал 4 (2+2) очка.