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Гребцы из Кембриджа одержали 83-ю победу над Оксфордом в университетской гонке на Темзе

Спорт
25 марта, 5:49 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 25, марта. /ТАСС

Победители преодолели дистанцию 6,8 км между лондонскими мостами Патни и Чизик за 17 минут 51 секунду

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Гребцы Кембриджского университета

Гребцы Кембриджского университета

© Dominic Lipinski/PA via AP

ЛОНДОН, 25 марта. /ТАСС/. Гребцы из Кембриджа одержали в субботу победу над своими традиционными соперниками из Оксфорда в ежегодной гонке двух самых известных университетов Великобритании.

Победа кембриджцев оказалась более чем убедительной: в основной мужской гонке они опередили извечных конкурентов на три корпуса лодки, а в женской - и вовсе на семь корпусов. Их мужская команда прошла дистанцию в 6,8 км между лондонскими мостами Патни и Чизик за 17 минут 51 секунду, женская - немногим более чем за 19 минут. На этом маршруте участники гонки следуют против течения Темзы, и скорость движения их лодок всегда зависит от силы встречного потока воды.

Кембридж также выиграл и обе резервные гонки, в итоге победив с сухим счетом 4-0, чего не случалось с 1997 года.

В истории соперничества двух университетов нынешняя гонка оказалась уже 164-й. В соревнования мужчин, проводящихся с 1829 года, на счету Кембриджа 83 победы, Оксфорда - 80, еще в одной гонке, состоявшейся в 1877 году, была зафиксирована ничья.

В женских гонках, которые за все время соревнований устраивались 73 раза, преимущество Кембриджа над Оксфордом еще ощутимее: 43 победы против 30.

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