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Трипл-дабл Симмонса помог "Филадельфии" обыграть "Миннесоту" в матче НБА

Спорт
25 марта, 6:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

Защитник набрал 15 очков, сделал 13 передач и 12 подборов

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ТАСС, 25 марта. "Филадельфия" обыграла "Миннесоту" со счетом 120:108 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид, набравший 19 очков. На счету защитника хозяев Бена Симмонса трипл-дабл из 15 очков, 13 передач и 12 подборов.

"Филадельфия" занимает четвертое место в Восточной конференции, одержав 42 победы в 72 матчах. "Миннесота" расположилась на седьмой строчке на Западе с 42 победами в 74 встречах.

Остальные результаты игрового дня:

  • "Детройт" - "Чикаго" - 117:95
  • "Орландо" - "Финикс" - 105:99
  • "Мемфис" - "Лейкерс" - 93:100
  • "Хьюстон" - "Нью-Орлеан" - 114:91
  • "Даллас" - "Шарлотт" - 98:102.
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