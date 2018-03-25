Трипл-дабл Симмонса помог "Филадельфии" обыграть "Миннесоту" в матче НБА

ТАСС, 25 марта. "Филадельфия" обыграла "Миннесоту" со счетом 120:108 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид, набравший 19 очков. На счету защитника хозяев Бена Симмонса трипл-дабл из 15 очков, 13 передач и 12 подборов.

"Филадельфия" занимает четвертое место в Восточной конференции, одержав 42 победы в 72 матчах. "Миннесота" расположилась на седьмой строчке на Западе с 42 победами в 74 встречах.

Остальные результаты игрового дня:

"Детройт" - "Чикаго" - 117:95

"Орландо" - "Финикс" - 105:99

"Мемфис" - "Лейкерс" - 93:100

"Хьюстон" - "Нью-Орлеан" - 114:91

"Даллас" - "Шарлотт" - 98:102.