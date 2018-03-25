Трипл-дабл Симмонса помог "Филадельфии" обыграть "Миннесоту" в матче НБА

ТАСС, 25 марта. "Филадельфия" обыграла "Миннесоту" со счетом 120:108 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком матча стал центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид, набравший 19 очков. На счету защитника хозяев Бена Симмонса трипл-дабл из 15 очков, 13 передач и 12 подборов.
"Филадельфия" занимает четвертое место в Восточной конференции, одержав 42 победы в 72 матчах. "Миннесота" расположилась на седьмой строчке на Западе с 42 победами в 74 встречах.
Остальные результаты игрового дня: