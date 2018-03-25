"Эдмонтон" обыграл "Лос-Анджелес", Макдэвид обошел Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

ТАСС, 25 марта. "Эдмонтон" обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Понтус Оберг (1-я минута) и Коннор Макдэвид (16, 25). У проигравших шайбы на счету Джейка Маззина (17) и Джеффа Картера (27).

Голевой передачей отметился российский форвард "Эдмонтона" Антон Слепышев. Теперь на его счету 11 (5+6) очков в 44 матчах.

Макдэвид сместил российского форварда "Тампы" Никиту Кучерова с первой строчки в гонке бомбардиров НХЛ. Теперь в его активе 96 (38+58) очков, что на один балл больше, чем у россиянина.

"Лос-Анджелес" занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 89 очков в 76 матчах. "Эдмонтон" расположился на 12-й строчке с 73 очками в 75 встречах. В следующей игре "Лос-Анджелес" в ночь на вторник примет "Калгари", а "Эдмонтон" днем ранее дома сыграет с "Анахаймом".

В другом матче дня "Миннесота" дома обыграла "Нэшвилл" со счетом 4:1. Главный тренер клуба Брюс Будро одержал 500-ю победу в лиге. Он стал 26-м тренером в истории НХЛ, достигшим этой отметки.