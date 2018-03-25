Российский пилот "Уильямса" Сироткин сошел в дебютной гонке в "Формуле-1"

ТАСС, 25 марта. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Уильямс" Сергей Сироткин сошел с дистанции в гонке Гран-при Австралии.

Причиной досрочного завершения гонки на шестом круге стали проблемы с тормозами. "На прямой отказали тормоза", - сказал пилот по радиосвязи с механиками команды. Россиянин стартовал с 19-й позиции.

Сироткин дебютирует в "Формуле-1" в текущем сезоне. Гонка Гран-при Австралии стала первой в карьере 22-летнего россиянина в "Формуле-1".

В январе 2018 года Сироткин заключил однолетний контракт с командой "Уильямс". Он стал третьим российским гонщиком в истории "Формулы-1" после Виталия Петрова и Даниила Квята.