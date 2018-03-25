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Пилот "Феррари" Себастьян Феттель выиграл первый этап Гран-при "Формулы-1" в сезоне

Спорт
25 марта, 9:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

Немец занял первое место в гонке Гран-при Австралии, дебютировавший в "Формуле-1" российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин сошел с дистанции на шестом круге из-за проблем с тормозами

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Себастьян Феттель

Себастьян Феттель

© EPA-EFE/JOE CASTRO

ТАСС, 25 марта. Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" Себастьян Феттель стал победителем первого в сезоне этапа Гран-при, прошедшего в Австралии.

Вторым финишировал британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес"), третьим стал финн Кими Райкконен ("Феррари").

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Дебютировавший в "Формуле-1" российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин сошел с дистанции на шестом круге гонки из-за проблем с тормозами. Россиянин стартовал с 19-й позиции. Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл стал 14-м.

Феттель, который является четырехкратным чемпионом мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", второй раз подряд выиграл Гран-при Австралии и одержал 48-ю победу в "королевских гонках". Только четыре пилота в истории "Формулы-1" имеют в своем активе больше побед, среди них немец Михаэль Шумахер (91), Хэмилтон (62) и француз Ален Прост (51). В сотый раз Феттель финишировал на подиуме в гонках "Формулы-1", выше немца по этому показателю только Шумахер (155), Хэмилтон (117) и Прост (106).

Следующий этап Гран-при "Формулы-1" пройдет в Бахрейне с 6 по 8 апреля.

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