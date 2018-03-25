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Косаченко: cход с дистанции гонщика "Формулы-1" Сироткина не является катастрофой для него

Спорт
25 марта, 10:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Пахомов

Бывший менеджер Виталия Петрова отметила, что Сироткин проявил опыт и мастерство, определив безошибочно техническую проблему, из-за которой он был вынужден сойти с дистанции

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МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Сход с дистанции в дебютной гонке "Формулы-1" не станет катастрофой для российского пилота "Уильямса" Сергея Сироткина. Такое мнение ТАСС высказала бывший менеджер первого российского пилота "королевских гонок" Виталия Петрова Оксана Косаченко.

Сироткин сошел с дистанции в гонке Гран-при Австралии на шестом круге, причиной стали проблемы с тормозами. Россиянин дебютирует в "Формуле-1" в текущем сезоне. Гонка Гран-при Австралии стала первой в карьере 22-летнего пилота в "Формуле-1".

"Никакой катастрофы не произошло, да, это обидно, но это первая гонка для Сергея и для машины, поэтому технические проблемы были возможны. Хорошо, что Сергей вовремя заметил неполадки и сумел остановиться, а не разбил машину, он проявил опыт и мастерство, причем проблему определил безошибочно, инженерное образование ему помогает. Сергея хочется поздравить с дебютом, это самое начало сезона, поэтому все нормально. Команде "Уильямс" же нужно передать привет и попросить внимательнее относиться к подготовке автомобилей к гонкам", - сказала Косаченко.

В январе 2018 года Сироткин заключил однолетний контракт с командой "Уильямс". Он стал третьим российским гонщиком в истории "Формулы-1" после Виталия Петрова и Даниила Квята.

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