Россияне выиграли 13 золотых наград на Региональных играх Специальной олимпиады в Абу-Даби

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Сборная России, состоявшая из семи спортсменов, на Региональных играх Специальной олимпиады в Абу-Даби выиграла 21 одну награду, из которых 13 - высшего достоинства. Об этом сообщили ТАСС в пресс- службе соревнований.

Представители России выступали лишь в двух видах спорта - боулинге и спортивной гимнастике. Россияне выиграли 13 золотых, пять серебряных и три бронзовые медали.

В соревнованиях, которые были организованы для атлетов с ограниченными интеллектуальными возможностями, принимали участие 1700 спортсменов из 32 стран. Медали разыгрывались в 16 видах спорта, в том числе в спортивной гимнастике, плавании, футболе, велоспорте и пауэрлифтинге.

Несмотря на то, что эти Региональные игры проводились для стран Ближнего Востока и Северной Африки, организаторы пригласили 270 международных атлетов из других регионов для участия в своих соревнованиях.

Анна Симонова, Надежда Ильина, Сергей Петрашенков принимали участие в соревнованиях по боулингу, а остальные спортсмены - в соревнованиях по спортивной гимнастике (Дмитрий Солонгин, Валерий Ягофаров, Ольга Черникова, Дарья Беляева). Одним из героев соревнований стал Солонгин, завоевавший четыре золотые награды.

В 2019 году Абу-Даби станет местом проведения очередной Специальной олимпиады.