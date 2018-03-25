Эксперт: состояние машины не позволяет гонщику Сироткину показывать хорошие результаты

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Состояние болида не дает возможности пилотам "Уильямса" Сергею Сироткину и Лэнсу Строллу побороться за места в очковой зоне в начале чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Такое мнение ТАСС высказал советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин.

В воскресенье в Австралии прошел первый этап Гран-при "Формулы-1" в сезоне. Дебютировавший в "Формуле-1" российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин сошел с дистанции на шестом круге гонки из-за проблем с тормозами, а его партнер по команде канадец Лэнс Стролл стал 14-м. Победу одержал немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель, вторым финишировал британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес"), третьим стал партнер Феттеля по команде финн Кими Райкконен.

"Команда сегодня технически не очень серьезно готова, у машины имеется очень серьезное отставание. Хочется пожелать успешных и быстрых обновлений, которые бы добавили скорости, чтобы ребята начали конкурировать с соперниками и подниматься как по позициям на стартовой решетке, так и на финише. Стартовая позиция "Уильямса" не очень хорошая. Машина на удивление оказалась небыстрой и не дает возможности пилотам побороться за очки", - считает Ермилин.

Собеседник агентства ждет от Сироткина стабильности и успешного соперничества с напарником по команде по ходу сезона. "Не думаю, что ранний вылет в дебютной гонке психологически скажется на Сироткине. Он прошел очень трудный путь к "Формуле-1", это говорит о том, что с характером у него все нормально. Наверняка у него есть внутреннее сожаление и разочарование, но, думаю, что на нем это не отразится", - подчеркнул эксперт.

Следующий этап Гран-при "Формулы-1" пройдет в Бахрейне с 6 по 8 апреля.