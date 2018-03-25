Более шести тысяч билетов продано за два дня на первый тестовый матч на "Волгоград-Арене"

ВОЛГОГРАД, 25 марта. /ТАСС/. Более 6 тыс. билетов продано на первый тестовый матч на построенной к чемпионату мира по футболу "Волгоград-Арене" за два дня. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье пресс-аташе футбольного клуба "Ротор-Волгоград" Аркадий Глазков.

"Первый из трех тестовый матчей на "Волгоград-Арене" пройдет между волгоградским "Ротором" и приморскими клубом "Луч-Энергия" 21 апреля. Продажа билетов уже запущена. Она проходит через билетную систему клуба "Ротор". За первые два дня мы реализовали более шести тысяч билетов", - сказал Глазков.

Он отметил, что открыта продажа билетов и на второй тестовый матч между "Ротором" и самарским клубом "Крылья Советов", который пройдет 2 мая.

Согласно информации на сайте клуба "Ротор-Волгоград", цена на билеты начинается от 50 рублей в фан-сектор до 500 рублей в секторе повышенной комфортности.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На 45-тысячном стадионе "Волгоград-Арена" пройдут четыре матча турнира: Тунис - Англия (18 июня), Нигерия - Исландия (22 июня), Саудовская Аравия - Египет (25 июня) и Япония - Польша (28 июня).