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Более шести тысяч билетов продано за два дня на первый тестовый матч на "Волгоград-Арене"

Спорт
25 марта, 11:49 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 25, марта. /ТАСС

В первом матче на 45-тысячном стадионе, который примет игры ЧМ-2018, встретятся 21 апреля клубы "Ротор-Волгоград" и "Луч-Энергия"

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ВОЛГОГРАД, 25 марта. /ТАСС/. Более 6 тыс. билетов продано на первый тестовый матч на построенной к чемпионату мира по футболу "Волгоград-Арене" за два дня. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье пресс-аташе футбольного клуба "Ротор-Волгоград" Аркадий Глазков.

"Первый из трех тестовый матчей на "Волгоград-Арене" пройдет между волгоградским "Ротором" и приморскими клубом "Луч-Энергия" 21 апреля. Продажа билетов уже запущена. Она проходит через билетную систему клуба "Ротор". За первые два дня мы реализовали более шести тысяч билетов", - сказал Глазков.

Он отметил, что открыта продажа билетов и на второй тестовый матч между "Ротором" и самарским клубом "Крылья Советов", который пройдет 2 мая.

Согласно информации на сайте клуба "Ротор-Волгоград", цена на билеты начинается от 50 рублей в фан-сектор до 500 рублей в секторе повышенной комфортности.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На 45-тысячном стадионе "Волгоград-Арена" пройдут четыре матча турнира: Тунис - Англия (18 июня), Нигерия - Исландия (22 июня), Саудовская Аравия - Египет (25 июня) и Япония - Польша (28 июня).

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