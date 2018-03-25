"СКА-Нефтяник" второй раз подряд стал чемпионом России по хоккею с мячом

ТАСС, 25 марта. Хабаровский "СКА-Нефтяник" со счетом 8:1 одержал победу над красноярским "Енисеем" в финальном матче чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча прошла в Хабаровске.

В составе победителей голами отметились Олег Толстихин (24-я минута), Денис Потемин (42 и 85), Павел Рязанцев (50, 69), Юрий Шардаков (53), Александр Антипов (58), Денис Лапшин (75). За красноярскую команду отличился Алмаз Миргазов (15).

Хабаровский клуб второй раз подряд стал чемпионом России. В прошлогоднем финале "СКА-Нефтяник" обыграл иркутскую "Байкал-Энергию" и впервые в истории завоевал золотые медали российского первенства.

Ранее в воскресенье "Байкал-Энергия" стала бронзовым призером, победив "Кузбасс" (2:4, 7:1).

"Енисей" четыре раза становился чемпионом России, впервые победив в сезоне-2000/2001. С сезона-2013/2014 красноярская команда выигрывала золотые медали три года подряд.