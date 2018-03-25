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Зобнин пропустит тренировку сборной России по футболу из-за травмы

Спорт
25 марта, 12:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС
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Роман Зобнин

Роман Зобнин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 25 марта. Полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Роман Зобнин пропустит тренировку национальной команды из-за повреждения. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

Характер и тяжесть травмы не уточняется, 24-летний игрок пройдет дополнительное медицинское обследование.

В июне 2017 года Зобнин получил травму колена в товарищеской игре за сборную России против команды Венгрии, на восстановление игроку потребовалось более пяти месяцев.

Сборная России 27 марта в товарищеском матче сыграет с командой Франции. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.

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