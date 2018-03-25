Зобнин пропустит тренировку сборной России по футболу из-за травмы

ТАСС, 25 марта. Полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Роман Зобнин пропустит тренировку национальной команды из-за повреждения. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

Характер и тяжесть травмы не уточняется, 24-летний игрок пройдет дополнительное медицинское обследование.

В июне 2017 года Зобнин получил травму колена в товарищеской игре за сборную России против команды Венгрии, на восстановление игроку потребовалось более пяти месяцев.

Сборная России 27 марта в товарищеском матче сыграет с командой Франции. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.

У Романа Зобнина небольшое повреждение, он не примет участие в тренировке. Сегодня ему предстоит обследование, после которого будет уточнёна тактика дальнейшего лечения. pic.twitter.com/LE5OIcwcl8 — Сборная России (@TeamRussia) 25 марта 2018 г.