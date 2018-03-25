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Фигурист Коляда возобновит тренировки в конце апреля

Спорт
25 марта, 12:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

В субботу Коляда завоевал бронзовую медаль на мировом первенстве в Милане, впервые в карьере став призером чемпионата мира

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Михаил Коляда

Михаил Коляда

© AP/Luca Bruno

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию россиянин Михаил Коляда заявил, что возобновит тренировки уже в конце апреля. Об этом спортсмен рассказал в интервью ТАСС.

В субботу Коляда завоевал бронзовую медаль на мировом первенстве в Милане, впервые в карьере став призером чемпионата мира. Также он стал первым российским фигуристом с 2011 года, который попал на пьедестал почета мирового первенства в мужском одиночном катании.

"Думаю, что с конца апреля уже возобновлю работу. Мыслей о новых образах пока нет", - сказал Коляда.

"Нас ждут изменения в правилах, и от этого будут зависеть наши будущие программы. Как начальство скажет, так и будем катать. Я даже не знаю, какие нововведения нас ждут. Тайна, покрытая мраком, - никто ничего не знает", - добавил фигурист.

Коляда также является двукратным бронзовым медалистом чемпионатов Европы (2017, 2018) и серебряным призером командного чемпионата мира (2017). В составе команды олимпийских атлетов из России он принимал участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, где завоевал серебро в командном турнире и стал восьмым в индивидуальных соревнованиях. Также он является двукратным чемпионом России (2017, 2018) и бронзовым призером финала Гран-при (сезон-2017/18).

Полностью интервью с Колядой читайте на сайте ТАСС.

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