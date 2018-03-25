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Константин Цзю сообщил, что проблемы с сердцем у него были два года назад

Спорт
25 марта, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу подчеркнул, что сейчас не имеет проблем со здоровьем

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Боксер Константин Цзю и директор Уральского института кардиологии Ян Габинский

Боксер Константин Цзю и директор Уральского института кардиологии Ян Габинский

© Фото предоставлено Уральским институтом кардиологии

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю имел проблемы с сердцем два года назад. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее в эфире Первого канала 48-летний Цзю рассказал о проблемах с сердцем. По его словам, он испытывал "непонятные ощущения" после 10-15 подтягиваний, а однажды утром упал в туалете. На следующий день боксер посетил врача-кардиолога. Также отмечалось, что у Цзю был обнаружен тромб.

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"Не надо распространять дезинформацию и вводить людей в заблуждение, потому что у меня все хорошо. Это [проблемы с сердцем] было почти два года назад", - сказал Цзю.

Цзю - уроженец города Серова Свердловской области. Трехкратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы и чемпион мира (1991) среди любителей, чемпион мира (по версиям Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации, Международной боксерской федерации) среди профессионалов, заслуженный мастер спорта СССР. 12 июня 2011 года был включен в Международный зал боксерской славы как человек, внесший огромный вклад в развитие этого вида спорта. В этот же день подобной чести удостоились американец Майк Тайсон, актер и кинорежиссер Сильвестр Сталлоне.

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