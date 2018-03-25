ФИФА довольна ходом подготовки стадиона "Волгоград-Арена" к ЧМ-2018

ВОЛГОГРАД, 25 марта. /ТАСС/. Представители Международной федерации футбола (ФИФА) удовлетворены ходом подготовки стадиона "Волгоград-Арена" к чемпионату мира 2018 года. Об этом сообщил в воскресенье журналистам директор департамента по проведению соревнований и мероприятий ФИФА Колин Смит.

"Сегодня мы (в рамках комиссии - прим. ТАСС) сосредоточились на стадионе. Ожидаем его введения в эксплуатацию в самое ближайшее время. Многое сделано, остались последние штрихи, все будет готово к чемпионату мира. На нас произвело сильное впечатление то, как Волгоград воспользовался возможностью реализовать инфраструктурные проекты (в рамках подготовки к ЧМ-2018 - прим. ТАСС)", - сказал Смит.

Он отметил, что финал Кубка России 9 мая в Волгограде позволит протестировать степень готовности арены к чемпионату мира.

Финальный этап седьмого инспекционного визита ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" на стадионы чемпионата мира стартовал 20 марта в Екатеринбурге. В среду делегация осмотрела арену в Самаре, в четверг - стадион в Саранске, в субботу посетила стадион в Нижнем Новгороде. В воскресенье представители ФИФА побывали на "Волгоград-Арене". Последним объектом для проверки в рамках этой инспекции является стадион в Калининграде, который инспекторы ФИФА посетят 26 марта.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На 45-тысячном стадионе "Волгоград-Арена" пройдут четыре матча турнира: Тунис - Англия (18 июня), Нигерия - Исландия (22 июня), Саудовская Аравия - Египет (25 июня) и Япония - Польша (28 июня).