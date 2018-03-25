Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФИФА довольна ходом подготовки стадиона "Волгоград-Арена" к ЧМ-2018

Спорт
25 марта, 13:08 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 25, марта. /ТАСС

Финальный этап седьмого инспекционного визита ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" на стадионы чемпионата мира стартовал 20 марта в Екатеринбурге

Поделиться
Материал из 1 страницы
Стадион "Волгоград-Арена"

Стадион "Волгоград-Арена"

© Дмитрий Рогулин/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 25 марта. /ТАСС/. Представители Международной федерации футбола (ФИФА) удовлетворены ходом подготовки стадиона "Волгоград-Арена" к чемпионату мира 2018 года. Об этом сообщил в воскресенье журналистам директор департамента по проведению соревнований и мероприятий ФИФА Колин Смит.

"Сегодня мы (в рамках комиссии - прим. ТАСС) сосредоточились на стадионе. Ожидаем его введения в эксплуатацию в самое ближайшее время. Многое сделано, остались последние штрихи, все будет готово к чемпионату мира. На нас произвело сильное впечатление то, как Волгоград воспользовался возможностью реализовать инфраструктурные проекты (в рамках подготовки к ЧМ-2018 - прим. ТАСС)", - сказал Смит.

Он отметил, что финал Кубка России 9 мая в Волгограде позволит протестировать степень готовности арены к чемпионату мира.

Финальный этап седьмого инспекционного визита ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" на стадионы чемпионата мира стартовал 20 марта в Екатеринбурге. В среду делегация осмотрела арену в Самаре, в четверг - стадион в Саранске, в субботу посетила стадион в Нижнем Новгороде. В воскресенье представители ФИФА побывали на "Волгоград-Арене". Последним объектом для проверки в рамках этой инспекции является стадион в Калининграде, который инспекторы ФИФА посетят 26 марта.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На 45-тысячном стадионе "Волгоград-Арена" пройдут четыре матча турнира: Тунис - Англия (18 июня), Нигерия - Исландия (22 июня), Саудовская Аравия - Египет (25 июня) и Япония - Польша (28 июня).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Площадь пожара в торговом центре в Кемерове составляет 1500 кв. м
2
Крупные пожары с жертвами в торговых центрах РФ. Досье
3
Источник: четверо детей погибли при пожаре в ТЦ в Кемерове
4
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
5
Песков заявил, что Путин "хранит абсолютное спокойствие" в ситуации с Великобританией
6
Прокуратура ФРГ примет решение о возможной экстрадиции Пучдемона
7
Завершено строительство второго экземпляра самолета МС-21
Темы дня
Новости партнеров
Реклама