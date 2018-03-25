Конькобежка Фаткулина победила на дистанции 1000 м на Всероссийских соревнованиях

КОЛОМНА /Московская область/, 25 марта. /ТАСС/. Ольга Фаткулина завоевала золото на дистанции 1000 метров на открытых Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту на призы Валерия Муратова, которые проходят в подмосковной Коломне.

28-летняя спортсменка показала результат 1 минута 15,34 секунды. Второй стала Ангелина Голикова (1.15,53), третьей - Дарья Качанова (1.16,32).

В соревнованиях принимают участие спортсмены, не получившие приглашение на Игры в Пхёнчхане. Из-за отстранения Олимпийского комитета России спортсмены выступали на Играх-2018 под олимпийским флагом. Российские атлеты могли принять участие в Олимпийских играх только в случае получения специального индивидуального приглашения от Международного олимпийского комитета.

Размер денежного вознаграждения для призеров Всероссийских соревнований составляет от 1,7 млн до 4 млн рублей.

Соревнования завершатся позднее в воскресенье.