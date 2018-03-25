Швец: российские футболисты сыграют с командой Франции лучше, чем в матче с бразильцами

НОВОГОРСК /Московская область/, 25 марта. /ТАСС/. Футболисты сборной России с каждым днем лучше сыгрываются друг с другом, поэтому в матче с командой Франции выступят лучше, чем во встрече с бразильцами. Такое мнение журналистам высказал полузащитник российской команды Антон Швец.

В пятницу на стадионе "Лужники" сборная России в товарищеском матче принимала команду Бразилии, игра завершилась победой гостей со счетом 3:0. 27 марта в Санкт- Петербурге российским футболистам предстоит провести товарищеский матч с командой Франции. В воскресенье игроки провели тренировку на тренировочной базе в Новогорске, в занятии принимали участие 26 футболистов. Тренировку пропустил Роман Зобнин, у которого небольшое повреждение, теперь футболисту предстоит пройти обследование, после которого будет уточнена дальнейшая тактика лечения.

"Нужно позитивно смотреть на вещи, поэтому я уверен, что в матче с Францией мы будем выглядеть лучше (чем в матче с Бразилией), будет другая игра. С каждым разом мы больше понимаем главного тренера, сыгранность улучшается, то, что мы часто собираемся вместе, идет нам на пользу. В сборной Франции не нужно выделять кого-то конкретно, ведь это сильная команда, где собраны футболисты высокого уровня. С бразильцами я бы тоже их сравнивать не стал, все- таки это разные команды, там есть игроки высочайшего класса", - сказал Швец.

24-летний полузащитник отметил, что общался с главным тренером команды Станиславом Черчесовым по поводу возможной смены позиции на поле и игре центральным защитником. "Такое может быть, но сейчас меня наигрывают на моей позиции опорного полузащитника. Обидно, что не сыграл с бразильцами, всегда хочется играть, но я продолжаю работать и жду свой шанс. После матча с Бразилией я поменялся футболками с Дани Алвесом, потому что нас вместе вызвали на допинг-контроль, но с кем из французов меняться футболками я пока не думал", - сказал Швец.

"Нам точно нужно играть с сильными соперниками и стремиться к этому уровню. В матче с Испанией мы доказали, что можем выглядеть достойно, а перед матчем с Бразилией долго не собирались вместе, хотя были и положительные моменты. Я расту на тренировках с таким тренером, как Станислав Черчесов, чувствую, что улучшаю свои навыки, рад приезжать в сборную. Хочется играть, но, думаю, у тренера есть на меня определенные планы", - добавил игрок.