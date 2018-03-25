Конькобежец Юсков завоевал золото на дистанции 1000 м на Всероссийских соревнованиях

КОЛОМНА /Московская область/, 25 марта. /ТАСС/. Денис Юсков стал первым на дистанции 1000 метров на открытых Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту на призы Валерия Муратова, которые проходят в Коломне.

28-летний спортсмен показал результат 1 минута 8,75 секунды. Второе место занял Павел Кулижников (1.09,00), третье - Алексей Есин (1.09,62).

В соревнованиях принимают участие спортсмены, которые не получили приглашения от Международного олимпийского комитета на Игры-2018. Из-за отстранения Олимпийского комитета России отечественные спортсмены выступали на Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом.

Размер денежного вознаграждения для призеров Всероссийских соревнований составляет от 1,7 млн рублей до 4 млн рублей.

Соревнования завершатся позднее в воскресенье.