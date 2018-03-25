Устюгов и Седова стали чемпионами России по лыжным гонкам в скиатлоне

ТАСС, 25 марта. Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов занял первое место в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Сыктывкаре.

Скиатлон проходит в два этапа: первую часть (15 км) спортсмены преодолевают классическим стилем, вторую (15 км) - коньковым ходом. Дистанция женского скиталона короче в два раза (7,5 + 7,5).

Устюгов преодолел дистанцию за 1 час 14 минут 36,6 секунды. Вторым финишировал чемпион мира и трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин (отставание 0,7 секунды). Третье место занял Артем Мальцев (+4,0). На 0,1 секунды он опередил трехкратного призера ОИ-2018 (два серебра и бронза) Дениса Спицова, который финишировал четвертым.

В женском скиатлоне победу одержала бронзовая медалистка ОИ-2018 в эстафете Анастасия Седова. Она преодолела 15 км за 43 минуты 1,2 секунды. Второй стала Ольга Хлопотина (+10,2), третьей - Анна Нечаевская (+22,3), которая также выиграла бронзу в эстафете на Играх-2018.

Чемпионат России стартовал в субботу спринтерскими гонками свободным стилем у мужчин и у женщин. В мужских соревнованиях победу одержал Устюгов, вторым финишировал Иван Якимушкин, третьим - Глеб Ретивых. У женщин первенствовала бронзовая медалистка ОИ-2018 Наталья Непряева. Второй стала серебряный призер чемпионата мира Наталья Матвева, третьей - Елена Соболева.

Чемпионат России завершится 1 апреля мужским марафоном с общего старта (50 км) свободным стилем.