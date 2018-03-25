Ермак: в Калининграде царит праздничная атмосфера в предвкушении ЧМ

РАБАТ, 25 марта. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. В Калининграде видны колоссальные изменения в преддверии чемпионата мира по футболу - 2018, в городе царит праздничная атмосфера в предвкушении турнира. Об этом заявил ТАСС в воскресенье министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

В столице Марокко наряду с другими представителями российской делегации он принимает участие в презентационных и культурных мероприятиях в рамках проекта "Гостеприимная Россия", приуроченных к предстоящему мировому первенству.

"В Калининграде - колоссальные изменения. Создана новая инфраструктура, причем речь идет не только о новом стадионе, который построен с нуля в новом районе. Это также реконструированный аэропорт, который сможет принимать большее число пассажиров - до 5 млн в год. Помимо прочего это и новые дороги, и новые развязки", - рассказал собеседник агентства.

Городская среда стала намного более комфортной, более удобной, считает министр. "В Калининграде уже сейчас царит праздничная атмосфера, город находится в предвкушении столь важного события, как чемпионат мира по футболу. Практически каждое заведение - от самых маленьких ресторанов до больших отелей - готовится к приему болельщиков", - продолжил Ермак.

Он добавил, что готовится персонал гостиниц, большую работу делают туроператоры. "Таксисты учат английский язык, чтобы можно было объясниться с гостями. И все то, что останется после чемпионата мира, сделает Калининград еще более привлекательным для туристов. Их число и так уже растет", - отметил министр.

"Хочется сказать болельщикам из Марокко, что погода в Калининграде переменчивая. У нас говорят: подождите 15 минут, и если вам не нравится калининградская погода, она изменится. Но в любом случае погода у нас комфортная, и именно она привлекает к нам туристов", - подытожил Ермак.

Марокканцы сыграют на чемпионате мира впервые за 20 лет

Сборная Марокко впервые с 1998 года пробилась в финальную стадию мирового первенства. На групповой стадии марокканцы сыграют с командами Ирана (15 июня в Санкт- Петербурге), Португалии (20 июня в Москве) и Испании (25 июня в Калининграде).

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Калининграде пройдут четыре матча группового этапа.