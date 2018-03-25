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Гомеш: Фернандеш может стать одним из ключевых футболистов сборной Португалии на ЧМ-2018

Спорт
25 марта, 15:05 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 25, марта. /ТАСС

Бывший португальский футболист считает, что полузащитник вырос в профессионала высокого класса еще в "Бенфике", а сейчас он продолжает демонстрировать очень хороший уровень игры в "Локомотиве"

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Мануэл Фернандеш

Мануэл Фернандеш

© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

СОЧИ, 25 марта. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Мануэл Фернандеш может стать одним из ключевых игроков сборной Португалии на чемпионате мира 2018 года в России. Такое мнение ТАСС высказал бывший португальский нападающий Нуну Гомеш.

"Я очень хорошо знаю Ману, он играл в "Бенфике", когда я был капитаном, он вырос там в профессионала высокого класса. Он очень хорошо играет не только в этом сезоне, в целом его карьера развивается позитивно. Мне нравится его игра за "Локомотив", поэтому верю, что он попадет в сборную Португалии на чемпионат мира. Фернандеш может стать одним из ключевых ее игроков, игра в России может стать его преимуществом, но у тренера вообще будет непростой выбор", - сказал Гомеш.

32-летний Фернандеш ранее выступал за португальскую "Бенфику", английские "Портсмут" и "Эвертон", испанскую "Валенсию" и турецкий "Бешикташ". С 2014 года полузащитник играет за московский "Локомотив", с которым дважды выигрывал Кубок России. В текущем сезоне португалец провел в составе железнодорожников 34 матча в различных турнирах, в которых забил 13 голов, он впервые с 2012 года получил вызов в сборную. За португальскую команду он сыграл две встречи в ноябре прошлого года - против сборных Саудовской Аравии и США, в которых забил один гол.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Португалии сыграет в одной группе против команд Испании (15 июня, стадион "Фишт"), Марокко (20 июня, стадион "Лужники") и Ирана (25 июня, "Мордовия-Арена").

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