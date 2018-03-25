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Конькобежка Казелина стала победительницей масс-старта на Всероссийских соревнованиях

Спорт
25 марта, 15:05 UTC+3 КОЛОМНА область/ 25, марта. /ТАСС

В соревнованиях в Коломне принимают участие спортсмены, не получившие приглашение от Международного олимпийского комитета на Игры в Пхёнчхане

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КОЛОМНА /Московская область/, 25 марта. /ТАСС/. Елизавета Казелина завоевала золото в масс-старте (12,5 км) на открытых Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту на призы Валерия Муратова, которые проходят в Коломне.

Второй в забеге стала Виктория Филюшкина, третьей - Ольга Граф.

В аналогичной дисциплине у мужчин (15 км) победу одержал Руслан Захаров, второе место занял Денис Юсков, третье - Данила Семериков.

В соревнованиях принимают участие спортсмены, не получившие приглашение на Игры в Пхёнчхане. Из-за отстранения Олимпийского комитета России российские спортсмены выступали на Играх-2018 под олимпийским флагом. Российские атлеты могли принять участие в Олимпийских играх только в случае получения специального индивидуального приглашения от Международного олимпийского комитета.

Размер денежного вознаграждения для призеров Всероссийских соревнований составляет от 1,7 млн до 4 млн рублей.

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