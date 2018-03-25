Хованцев готов рассмотреть вариант возвращения в тренерский штаб сборной РФ по биатлону

ТЮМЕНЬ, 25 марта. /ТАСС/. Анатолий Хованцев готов рассмотреть вариант возвращения в тренерский штаб сборной России, если получит приглашение от нового руководства Союза биатлонистов России (СБР). Об этом он рассказал ТАСС.

Хованцев возглавлял женскую сборную России в сезоне-2010/11 и был отстранен от должности решением тогдашнего президента СБР Михаила Прохорова прямо во время эстафеты на чемпионате мира в Ханты-Мансийске. После он сосредоточился на работе в биатлонном клубе в финском Контиолахти, где в 2015 году победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира одержала тренировавшаяся под его руководством Екатерина Юрлова. В нынешнем сезоне специалист работал с Дмитрием Малышко и Алексеем Слеповым, которые не прошли в основной состав сборной страны перед началом сезона, но приехали на заключительный в сезоне этап Кубка мира, который принимает Тюмень.

"Сам я ничего не буду говорить, потому что я тренер с большим стажем. Если новое руководство сочтет необходимым привлечь меня и поступит предложение, то я его рассмотрю", - сказал Хованцев.

"Но сейчас сложно говорить. Все будет зависеть от того, какое руководство придет, какая роль будет отведена старшим тренерам, главному тренеру", - подчеркнул он.

Специалист считает, что состав сборной России на следующий сезон необходимо будет увеличить, привлечь больше молодых спортсменов. "И готовить их на перспективу, а не пытаться выжать. Говорю о тех, кто только вышел из юниоров, тренировался в команде "Б". Они все должны готовиться вместе, и если кто-то, кто находится высоко по рейтингу, хочет уйти на самоподготовку, то дать ему такую возможность и право отбираться в команду", - отметил он.

Кроме того, Хованцев считает, что в российском биатлоне до сих пор не решена проблема перехода талантливых биатлонистов с юниорского на взрослый уровень. "У нас же зарплаты тренеров зависят от результатов, и поэтому они натаскивают спортсменов. Вот они и исчезают, переходя на взрослый уровень. Нужно вырабатывать систему подготовки, это беда всего нашего биатлона", - рассказал тренер.