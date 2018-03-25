Российский биатлонист Цветков стал первым в масс-старте на этапе Кубка мира в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 25 марта. /ТАСС/. Россиянин Максим Цветков завоевал золото в масс-старте на 15 км на заключительном этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Тюмени.

Спортсмен преодолел дистанцию за 37 минут 37,3 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Серебро завоевал норвежец Эрленн Бьёнтегор (отставание 2,7 секунды; 0 промахов), бронза у его соотечественника Йоханнеса Бё (+16,6; 2).

Александр Логинов занял 14-е место (+48,7; 3), Антон Бабиков - 15-е (+53,6; 2), Антон Шипулин - 16-е (+1.09,3; 2), Евгений Гараничев - 18-е (+1.10,1; 3), Дмитрий Малышко - 28-е (+3.19,2; 5).

Для 26-летнего спортсмена эта победа стала первой в личных гонках на этапах Кубка мира. Ранее биатлонист дважды был вторым в спринте в Антхольце (Италия) в сезоне-2015/16 и в гонке преследования в Эстерсунде (Швеция) в сезоне-2016/17.

Цветков принес сборной России вторую победу в текущем розыгрыше Кубка мира, ранее на этапе в финском Контиолахти Антон Шипулин победил в спринте. Эта медаль стала для российских биатлонистов пятой в текущем сезоне в личных гонках, Шипулин также три раза становился третьим. Таким образом, в нынешнем сезоне из россиян только Цветков и Шипулин поднимались на подиум в личных гонках в Кубке мира.

Победителем в зачете масс-стартов стал француз Мартен Фуркад, набравший 250 очков по итогам шести гонок. Лучшим из россиян стал Шипулин, он занял пятое место (174 очка). Этап Кубка мира в Тюмени завершится в воскресенье женским масс-стартом.