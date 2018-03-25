ЗАЛЬЦБУРГ /Австрия/, 25 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация волейбола (FIVB) не стремится включать волейбол на снегу в программу зимних Олимпийских игр. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор FIVB Фабио Азеведо.

В 2016 году в Европе впервые в истории прошла серия из трех официальных турниров по волейболу на снегу. В декабре 2016 года волейбол на снегу был официально признан видом спорта в России. С 23 по 25 марта в Австрии впервые проходит чемпионат Европы по этому виду спорта.

"Мы очень довольны тем, как прошел первый чемпионат Европы. Место проведения было выбрано не случайно, лыжный курорт, посмотрите, сколько зрителей мы получили. Это феноменально. Горы, солнце, волейбол, прекрасное сочетание", - сказал Азеведо.

По словам собеседника ТАСС, Международная федерация волейбола не стремится включать волейбол на снегу в программу Олимпийских игр.

"Это слишком молодой спорт, задача которого популяризировать, вовлекать в волейбол. А мы для начала должны создать продукт. Олимпиада не является приоритетом", - сказал Азеведо.