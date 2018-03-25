Всероссийские соревнования с участием сильнейших конькобежцев завершились в Коломне

КОЛОМНА /Московская область/, 25 марта. /ТАСС/. Открытые Всероссийские соревнования на призы Валерия Муратова завершились в подмосковной Коломне. В них приняли участие сильнейшие отечественные конькобежцы, которые не получили приглашение на Игры в Пхёнчхане от Международного олимпийского комитета (МОК).

Из-за отстранения Олимпийского комитета России отечественные спортсмены выступали на Играх-2018 в нейтральном статусе и по приглашению МОК. Сборная России по конькобежному спорту перед Олимпийскими играми понесла самые ощутимые потери. В соревнованиях в Пхёнчхане приняли участие только трое россиян: Сергей Трофимов, Ангелина Голикова и Наталья Воронина. Ольга Граф, получившая приглашение от МОК, позже отказалась от участия в Играх.

В итоге за бортом олимпийских соревнований остались почти все лидеры национальной команды, включая действующих мировых рекордсменов Павла Кулижникова и Дениса Юскова.

На турнире в Коломне собрались все сильнейшие конькобежцы страны, включая и участников Олимпиады в Пхёнчхане. На дистанции 500 м у женщин первенствовала Голикова, второй стала Ольга Фаткулина, третьей - Дарья Качанова. На аналогичной дистанции у мужчин выиграл Кулижников, второе место в активе Алексея Есина, тройку сильнейших замкнул Артем Кузнецов.

На дистанции 1000 м у женщин победила Фаткулина, вслед за ней финишировала Голикова, на третьем месте расположилась Качанова. У мужчин на 1000 м лучшее время показал Юсков, вторым стал Кулижников, третьим - Есин. Также Юсков стал победителем на своей профильной дистанции 1500 м, серебро завоевал Трофимов, бронзу - Сергей Грязцов. На аналогичной дистанции у женщин первенствовала Елизавета Казелина, серебро в активе Евгении Лаленковой, бронзовым призером стала Екатерина Шихова.

На дистанции 3000 м у женщин победу одержала Воронина, которая опередила Граф и Лаленкову. Данила Семериков стал сильнейшим на дистанции 5000 м, второе место занял Александр Румянцев, третье - Руслан Захаров. Турнир в Коломне завершился масс-стартами, у мужчин тройку сильнейших составили Захаров, Юсков и Семериков, у женщин - Казелина, Виктория Филюшкина и Граф.

"Спортсмены показали хорошие результаты"

Конькобежный сезон подходит к концу. У спортсменов остался только один старт - чемпионат России в классическом и спринтерском многоборье, который состоится в Москве с 28 по 30 марта. Но не все конькобежцы примут в нем участие, состав участников зависит от состояния каждого спортсмена и его индивидуального плана.

По мнению главного тренера сборной России Константина Полтавца, результаты, показанные участниками в Коломне, можно признать хорошими. "Стимул и мотивация были высокими, несмотря на то, что турнир прошел по довольно компактной системе. Трудно, практически невозможно удержаться на пике формы с февраля, поэтому здешние результаты показывают, прежде всего, тот базовый уровень, на котором находятся лидеры нашей сборной, а также те спортсмены, которые имели шансы выступить на Олимпийских играх", - отметил специалист.

"Я доволен результатами, которые мы здесь увидели. Возможно, Екатерина Шихова, которая приболела, не показала того результата, который могла бы показать", - добавил Полтавец.

Ситуация с допуском российских конькобежцев прошла красной нитью через весь сезон и не могла не повлиять на его итоги. "Последние два года мы находимся под постоянным прессингом, это касается как спортсменов, так и тренеров, а также технический персонал, - сказал Полтавец. - Я бы хотел искренне поблагодарить всех, кто прошел это трудное время. Все выступили как бойцы, как единый коллектив, смогли сохранить трудолюбие, боевой дух, настрой на победу".

"Сейчас эта страница [ситуация с допуском конькобежцев на ОИ-2018] закрыта, нужно смотреть в будущее, уже на следующее четырехлетие, и мы видим, что у нас есть молодые перспективные ребята. Та работа, которая проведена в команде за прошедшие четыре года, будет проанализирована очень подробно, мы отчитаемся по ней на исполкоме Союза конькобежцев России и в Министерстве спорта. Это направление нужно развивать, продолжать, потому что конькобежный спорт - очень медалеемкий вид, который находится у нас на подъеме", - добавил главный тренер сборной.

Колобков провел встречу с конькобежцами

Главным событием второго дня соревнований стал визит министра спорта РФ Павла Колобкова. В неформальной обстановке он провел открытую встречу с тренерским штабом и основным составом сборной России. В ходе мероприятия были обсуждены вопросы допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2022, улучшения инфраструктуры для занятия конькобежным спортом, а также первичные нужды национальной команды.

Как отметил Колобков, спортсмены уже могут спокойно сконцентрироваться на подготовке к следующим зимним Олимпийским играм, которые пройдут в 2022 году в Пекине.

Также стало известно, что в Коломне будет построен филиал школы олимпийского резерва для централизованной подготовки конькобежцев и шорт-трекистов. Конькобежный центр в Коломне открыт в 2006 году и вмещает более шести тысяч зрителей. На его базе будет организована современная система подготовки, аналогичная той, которая создана на базе в подмосковном Новогорске.