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Биатлонист Цветков намерен выступить на Олимпиаде-2022

Спорт
25 марта, 16:52 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 25, марта. /ТАСС

В воскресенье россиянин завоевал золото в гонке с общего старта на этапе Кубка мира в Тюмени

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Максим Цветков

Максим Цветков

© Михаил Терещенко/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 25 марта. /ТАСС/. Чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Максим Цветков рассчитывает пройти еще один олимпийский цикл и выступить на Играх 2022 года в Пекине. Об этом он рассказал журналистам после победы в масс-старте на этапе Кубке мира в Тюмени.

Эта гонка завершила мужскую соревновательную программу Кубка мира нынешнего сезона, для российского биатлониста победа стала первой в личных гонках турнира.

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"Безусловно, я буду продолжать тренироваться следующее четырехлетие, сто процентов. Даже несмотря на то, что после этих Олимпийских игр, которые были моей главной целью последние четыре года, у меня пропала мотивация. Сейчас попробую найти новую мотивацию, возможно, в этом поможет семья, которая будет заряжать меня энергией следующее четырехлетие", - сказал Цветков.

26-летний биатлонист без объяснения причин не получил приглашение на Олимпийские игры в Пхёнчхане, которые прошли в феврале этого года.

"Я не могу сказать, что нынешний сезон был провальным. Я знал, что готов пожертвовать сезоном ради Олимпиады, к которой шел четыре года. Было бы глупо набирать очки [в Кубке мира] и провалиться на Играх", - отметил он.

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