Тихненко: многие службы в Москве переведут на круглосуточный режим работы в дни ЧМ-2018

РАБАТ, 25 марта. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. В Москве в дни чемпионата мира по футболу 2018 года многие службы будут переведены на круглосуточный режим работы. Об этом в интервью корр. ТАСС рассказал в воскресенье начальник Управления гостиничного хозяйства департамента спорта и туризма города Москвы Алексей Тихненко.

В столице Марокко вместе с другими представителями российской делегации он принимает участие в презентационных и культурных мероприятиях в рамках проекта "Гостеприимная Россия", приуроченных к предстоящему мировому первенству.

"Для города дни чемпионата мира станут испытанием, надеемся, что приятным. Многие службы будут переведены на круглосуточный режим работы, чтобы держать руку на пульсе и вмешиваться при необходимости. Москва живет и днем, и ночью. И я уверен, что болельщики будут наслаждаться ночной Москвой", - отметил Тихненко.

"В Москве мы создали Центр размещения болельщиков. Это будет, по сути, не автоматизированная, а ручная система. То есть когда будет поступать заявка от болельщика на размещение, Центр будет обзванивать гостиницы, после чего гостиница сама будет связываться с болельщиком. Если обе стороны все будет устраивать, то они будут дальше действовать сами, напрямую", - рассказал он.

"Это делается для того, чтобы миновать сервисы, берущие комиссионный сбор. И мы как правительство Москвы готовы помочь гостиницам найти своих клиентов", - добавил собеседник ТАСС.

Столица ждет 1 млн болельщиков

"Москва в дни мирового первенства рассчитывает принять около 1 млн болельщиков, включая марокканских. При этом в гостиницах города может единовременном разместиться 190 тысяч человек. Дело в том, что болельщики будут приезжать не одновременно. Игры растянуты по времени: одни болельщики будут приезжать, другие - уезжать", - продолжил Тихненко.

"Важно также учитывать, что Москва - это транспортный хаб. Мы хотим, чтобы болельщик приехал в столицу не транзитом и сразу улетел, а остался хотя бы на одну ночь", - добавил он.

"Вообще, Москва впервые примет такой большой туристический поток. Потому что этот сезон - июнь-июль - и так является высоким сезоном для туристов, а в дни чемпионата мира сверх того добавится еще 1 млн гостей. И мы работаем совместно с другими департаментами, правоохранительными органами, федеральными структурами для того, чтобы был единый подход к решению различных вопросов: размещения, питания, безопасности, работы волонтеров, выполнения культурной программы и других", - сообщил собеседник агентства.

Русская кухня и "Лезгинка"

Программа мероприятий в рамках проекта "Гостеприимная Россия" в Марокко предусматривает проведение российской национальной ярмарки, дегустацию блюд национальной кухни, а также организацию выставки произведений искусства.

Кроме того, в Национальном театре имени Мухаммеда V в воскресенье вечером пройдет выступление известного танцевального коллектива "Лезгинка".

Марокканцы сыграют на чемпионате мира впервые за 20 лет

Сборная Марокко впервые с 1998 года пробилась в финальную стадию мирового первенства по футболу, что местные эксперты и болельщики расценили как значительный успех.

На групповой стадии марокканцы сыграют с командами Ирана (15 июня в Санкт-Петербурге), Португалии (20 июня в Москве) и Испании (25 июня в Калининграде).

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.