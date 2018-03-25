"Трактор" сравнял счет в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ с "Салаватом Юлаевым"

ТАСС, 25 марта. Челябинский "Трактор" на своей площадке со счетом 7:1 разгромил уфимский "Салават Юлаев" в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей отличились Александр Черников (21-я минута), Рихард Гюнге (23), Александр Шинин (28), Алексей Кручинин (33), Семен Кокуёв (33), Ник Бэйлен (35) и Александр Рыбаков (51), у проигравших шайбу забросил Филип Ларсен (31).

"Трактор" выиграл второй период со счетом 6:1 и повторил рекорд плей-офф КХЛ по количеству шайб, заброшенных одной командой за 20 минут игрового отрезка. Ранее подобное удалось казанскому "Ак Барсу", который в сезоне-2008/09 забил шесть голов в первом периоде матча 1/4 финала с омским "Авангардом" (11:1).

Защитник "Трактора" Шинин прервал безголовую серию из 182 матчей в КХЛ, в предыдущий раз он забивал 18 сентября 2013 года в составе череповецкой "Северстали" в игре с хорватским "Медвешчаком" (6:2). Нападающие челябинского клуба Кокуёв и Черников отличились впервые за 17 матчей. Шведский форвард "Салават Юлаева" Линус Умарк отдал голевую передачу и набрал очки за результативность в шестом матче плей-офф подряд (1 шайба + 6 передач).

Счет в серии до четырех побед стал 3-3. Решающий седьмой матч пройдет 27 марта в Уфе.