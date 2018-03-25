Биатлонист Цветков доверял тренерам, чтобы в сборной России не повторилось конфликта

ТЮМЕНЬ, 25 марта. /ТАСС/. Чемпион мира 2017 года в эстафете Максим Цветков на протяжении всего сезона доверял тренерскому штабу сборной России по биатлону, он не хотел повторения конфликта, который произошел между спортсменами и тренерами в конце сезона-2014/15. Об этом он рассказал журналистам после победы в масс-старте на этапе Кубке мира в Тюмени.

Гонка завершила мужскую соревновательную программу Кубка мира нынешнего сезона, для российского биатлониста эта победа стала первым личным успехом на турнире. Ранее призовые места в личных гонках на этапах Кубка мира нынешнего сезона из россиян занимал только Антон Шипулин.

"По ходу сезона я старался сохранять спокойствие, поскольку неоднократно говорил, что не считаю правильным паниковать в ситуации, когда у тебя что-то не получается. Лучше сделать анализ, переговорить с тренерским коллективом и найти компромисс, который поможет тебе достичь результата", - сказал Цветков.

"Не все гладко было со стрельбой, порой были проблемы и с лыжами, но что касается формы, то я не паниковал, поскольку доверял тренерскому коллективу. Многие пытаются давить на нас, требуя объяснений на вопрос, что у нас идет не так. Но я это уже проходил после Игр в Сочи, в постолимпийский сезон. Тогда мы высказались против тренерского коллектива, больше я не хочу, чтобы раздували скандал", - добавил он.

Цветков был вынужден пропустить Олимпийские игры в Пхёнчхане, поскольку без объяснения причин не получил на них приглашение. "У меня все шло по плану, я не могу сказать, что я был в плохой форме перед Олимпиадой, куда мы не поехали по не зависящим от нас причинам, - отметил он. - Но я не могу сказать, сохранил бы я эту форму до Олимпиады, не хочу гадать на кофейной гуще".

Цветков до конца сезона выступит в трех гонках чемпионата России (индивидуальная гонка, спринт, гонка преследования), который стартует на следующей неделе в Ханты-Мансийске, и в чемпионате мира среди военнослужащих. Отпуск спортсмен намерен провести дома, в Вологде.