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Биатлонистка Мякяряйнен победила в общем зачете Кубка мира

Спорт
25 марта, 17:39 дата обновления: 25 марта, 17:58 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 25, марта. /ТАСС

По итогам 22 гонок 35-летняя Мякяряйнен набрала 822 очка

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Кайса Мякяряйнен

Кайса Мякяряйнен

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 25 марта. /ТАСС/. Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен стала обладательницей большого Хрустального глобуса, вручаемого за победу в общем зачете по итогам сезона в Кубке мира. Об этом стало известно после заключительной гонки с общего старта, которая прошла на этапе Кубка мира в Тюмени.

По итогам 22 гонок 35-летняя Мякяряйнен набрала 822 очка, опередив свою ближайшую преследовательницу словачку Анастасию Кузьмину на три балла.

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В текущем сезоне Кубка мира финка четыре раза завоевывала золото на этапах Кубка мира, спортсменка побеждала в гонках преследования в Рупольдинге (Германия) и Тюмени (Россия), а также в спринте и масс-старте в Рупольдинге. Всего в прошедшем сезоне Мякяряйнен поднималась на пьедестал почета по итогам гонок 14 раз. Кроме того, спортсменка стала обладательницей малого Хрустального глобуса в зачете масс-стартов.

Лучшей среди россиянок в общем зачете Кубка мира стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 13-е место с 474 очками. Дарья Виролайнен стала 36-й (187), Татьяна Акимова - 39-й (166), Ульяна Кайшева - 48-й (116), Ирина Услугина - 57-й (74), Светлана Миронова - 58-й (72), Виктория Сливко - 71-й (33), Ольга Подчуфарова - 87-й (9).

Ранее досрочную победу в общем зачете Кубка мира среди мужчин одержал француз Мартен Фуркад.

Мякяряйнен дебютировала на этапах Кубка мира в сезоне-2004/05, первую победу в рамках турнира биатлонистка одержала спустя шесть лет, всего в ее активе 21 победа на этапах Кубка мира. Победа в общем зачете Кубка мира стала для Мякяряйнен третьей в карьере, ранее ей удавалось выиграть общий зачет турнира в сезонах-2010/11 и 2013/14. Также она является чемпионкой мира 2011 года в гонке преследования, серебряным призером мирового первенства и четырехкратным - бронзовым. Спортсменка трижды принимала участие в Олимпийских играх (2010, 2014 и 2018), при этом финке ни разу не удалось подняться на подиум.

 

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