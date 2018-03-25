Домрачева победила в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 25 марта. /ТАСС/. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева завоевала золото в масс-старте на 12,5 км на заключительном этапе Кубка мира, который завершился в Тюмени.

Спортсменка преодолела дистанцию за 35 минут 27,4 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах, второе место заняла словачка Паулина Фиалкова (отставание 1,8 секунды; 1 промах), бронза в активе француженки Анаис Шевалье (+6,6; 0).

Россиянка Ирина Услугина заняла 21-е место (+1.16,8; 1), Екатерина Юрлова-Перхт - 22-е (+1.24,7; 3), Дарья Виролайнен - 23-е (+1.33,2; 3).

Для 31-летней Домрачевой эта победа стала шестой в текущем сезоне на этапах Кубка мира и 34-й - в карьере.

Обладательницей малого Хрустального глобуса в зачете масс-стартов стала финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен, набравшая по итогам пяти гонок 216 очков. Лучшей из россиянок стала Юрлова-Перхт, она заняла 13-е место (123 очка).